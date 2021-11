Tonnellate di rifiuti vicino alla Pontina rimossi dai cittadini, ecco dove

Domenica 7 novembre i volontari di “Amore per la Nostra Terra” hanno ripulito un quartiere al confine fra Cisterna e Latina, vicino la via Pontina. Rimossa qualche tonnellata di rifiuti in una zona che era divenuta una vera e propria discarica a cielo aperto.

Rinvenuti anche dei documenti che saranno messi a disposizione delle forze dell’ordine per rintracciare i responsabili. «Purtroppo quello delle discariche abusive improvvisate, è un problema annoso e difficile da risolvere, e la nostra associazione – fanno sapere -, riconosciuta a livello regionale, si sta adoperando per cercare non solamente di bonificare i territori (chiaramente con la partecipazione delle pubbliche amministrazioni che devono mettere a disposizione i contenitori di raccolta), ma anche di effettuare una sorta di vigilanza del territorio.

Per questo chiediamo a tutti i cittadini di collaborare attivamente e segnalare ogni azione o zona dove esista il problema indicato. Sulle nostre pagine web verranno indicati i prossimi appuntamenti, aperti a tutti i volenterosi».