Turchia, esplosione nel centro di Istanbul: “Almeno 4 morti e 38 feriti” – Video

(Adnkronos) – E’ di almeno quattro morti e 38 feriti il bilancio dell’esplosione, avvenuta nella via pedonale Istiklal Caddesi nel centro di Istanbul. Lo ha reso noto su Twitter il governatore della metropoli sul Bosforo, Ali Yerlikaya.

Alcuni video diffusi sui social mostrano molte persone scappare lungo l’ampia strada dello shopping. In altri video si vedono numerosi corpi a terra.

According to CCTV footage, the moment the bomb was left on the rest bench on Istiklal Street. pic.twitter.com/SWEjy5kli6

