Turismo a Pasqua – Il tour operator: “Roma, Napoli e Firenze sono le città preferite dagli stranieri”

Si avvicinano le vacanze di Pasqua e, premessa la grande crisi economica che continua ad assediarci, nell’ambito del settore turistico, così come nelle principali città d’arte del paese, si sta già lavorando alacremente, per preparare un’accoglienza all’altezza della situazione. Pasqua, quali sono le città italiane preferite dai turisti stranieri? “Ammettendo risposte multiple, spiccano città d’arte, trainate da Roma con il 75% delle preferenze (+4%), Napoli con il 68% (+5%) e Firenze con il 67% (-3%). Seguono poi Milano (55%), Venezia (54%) e Pisa (48%)”, rispondono gli specialisti di Vamonos Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, che per analizare questi trend ha commissionato all’IRCM uno studio realizzato su un campione di 4 mila viaggiatori internazionali di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Pasqua, quali sono le città italiane preferite dai turisti stranieri? Tuttavia, da pochi anni è tornato a crescere anche il turismo internazionale dove, anche qui, alla pari degli altri turisti internazionali, anche gli italiani sono fortunatamente tornati a recitare un ruolo da protagonisti. Resta importante però il dato che vede finalmente l’Italia tornare al centro degli interessi del turismo da tutto il mondo. Come testimoniano infatti ancora gli analisti di Vamonos-Vacanze.it, “Tra i Paesi extra-Ue dal quale maggiormente partiranno i turisti per venire in Italia, sul podio si collocano gli Stati Uniti con il 29% della propensione ad intraprendere il viaggio, Argentina (27%) e Brasile (26%)» sottolineano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it. Seguono India (23%), Cina (20%), Giappone (18%) e Corea del Sud (17%). Infine, nell’ambito dei Paesi europei, sul podio troviamo invece Francia con una propensione del 79%, Spagna (64%) e Regno Unito (53%). A seguire Olanda (49%), Germania (45%), Austria (38%) e Svizzera (35%). Max