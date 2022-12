Ucraina, attacchi nella notte: “Abbattuti 30 dei 35 droni russi”

(Adnkronos) – Sono state almeno due le potenti esplosioni che hanno colpito la capitale ucraina, Kiev, nella notte, provocando due feriti. Secondo quanto riportato dal governatore della regione di Kiev, Oleksiy Kuleba, su Telegram, infrastrutture e residenze private sono risultate danneggiate a seguito dell’attacco. “Le persone colpite vengono aiutate. Sono sotto la supervisione dei medici”.

E le forze aeree ucraine hanno annunciato di aver abbattuto 30 dei 35 droni lanciati dalle forze russe in nottata. I droni kamikaze Shahed-136/131- sarebbero stati lanciati a partire dalla costa orientale del Mare di Azov, secondo quanto reso noto dalla stessa fonte.

Intanto, il presidente russo, Vladimir Putin, sarà oggi in Bielorussia per incontrare il presidente Alexander Lukashenko. Si tratta della prima visita del presidente della Federazione russa in Bielorussia dal 2019. Per il comandante delle forze ucraine, Serhiy Nayev, i colloqui serviranno sicuramente a discutere “di un’ulteriore aggressione contro l’Ucraina e di un più ampio coinvolgimento delle forze armate bielorusse nell’operazione, in particolare, a nostro avviso, anche sul terreno”.