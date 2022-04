Ucraina crea archivio online sui crimini di guerra della Russia

(Adnkronos) – “Abbiamo creato un archivio online per documentare i crimini di guerra della Russia”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. “Le prove raccolte delle atrocità commesse dall’esercito russo in Ucraina garantiranno che questi criminali di guerra non sfuggano alla giustizia”, aggiunge, con il link al sito in inglese https://war.ukraine.ua/russia-war-crimes.

Intanto, nel consueto messaggio alla nazione, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto che “come il massacro di Bucha”, anche l’attacco missilistico avvenuto ieri a Kramatorsk sia considerato in tribunale come “molti altri crimini di guerra russi”. “Tutti gli sforzi del mondo saranno volti a stabilire ogni minuto chi ha fatto cosa, chi ha dato ordini, da dove veniva il razzo, chi lo trasportava, chi ha dato l’ordine e come è stato coordinato l’attacco”, ha continuato Zelensky, assicurando: “La responsabilità è inevitabile”.