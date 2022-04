Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 11 aprile

(Adnkronos) – Le news dell’ultim’ora dalla guerra Ucraina-Russia oggi, 11 aprile 2022. Zelensky: “Pronti al nuovo attacco russo”. Le ultime notizie in tempo reale:

ORE 7.27 – Dopo Mariupol, i combattenti ceceni punteranno su Kiev. Parola del leader ceceno Ramzan Kadyrov, che in un video pubblicato sul suo canale Telegram promette: “ci sarà un’offensiva. Non solo su Mariupol, ma anche su altri luoghi, città e villaggi”. Kadyrov ha citato in particolare ”Luhansk e Donetsk: in primo luogo le libereremo completamente. E poi prenderemo Kiev e tutte le altre città”.

ORE 7.14 – “Siamo pronti”. L’Ucraina, dice il presidente Volodymyr Zelensky, è pronta all’attacco annunciato della Russia nel Donbass, nella nuova fase della guerra innescata dall’invasione ordinata da Vladimir Putin il 24 febbraio. “La Russia ha distrutto milioni di vite, ha iniziato una guerra totale e si comporta come la colpa fosse dell’Ucraina”, le parole di Zelensky nell’ultimo messaggio notturno. “E’ finita un’altra settimana in cui l’Ucraina è rimasta viva, nonostante tutti gli sforzi compiuti dalla Russia per distruggerci. Stiamo combattendo, ci stiamo difendendo, rispondiamo agli attacchi”, ha aggiunto, prima di accusare nuovamente la Russia.

ORE 7.06 – La Russia ha “perso il legame con la realtà al punto da accusare noi di aver commesso ciò che le truppe russe hanno ovviamente fatto”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di un discorso diffuso questa notte, accusando i russi di dire che ”gli omicidi di Bucha non sono commessi da loro, ma presumibilmente noi. Anche se è ovvio per tutti che le persone sono state uccise mentre l’esercito russo controllava la città”.

ORE 6.57 – “Siamo pronti”. L’Ucraina, dice il presidente Volodymyr Zelensky, è pronta all’attacco annunciato della Russia nel Donbass, nella nuova fase della guerra innescata dall’invasione ordinata da Vladimir Putin il 24 febbraio. “La Russia ha distrutto milioni di vite, ha iniziato una guerra totale e si comporta come la colpa fosse dell’Ucraina”, le parole di Zelensky nell’ultimo messaggio notturno. “E’ finita un’altra settimana in cui l’Ucraina è rimasta viva, nonostante tutti gli sforzi compiuti dalla Russia per distruggerci. Stiamo combattendo, ci stiamo difendendo, rispondiamo agli attacchi”, ha aggiunto, prima di accusare nuovamente la Russia.

ORE 6.48 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto ”grato” per il cambio della posizione di Berlino rispetto a Kiev notato dopo che ”parlato oggi con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz”. Nel suo discorso notturno Zelensky ha spiegato che il colloquio si è concentrato ”su come assicurare alla giustizia tutti i colpevoli di crimini di guerra. Come rafforzare le sanzioni contro la Russia e come costringere la Russia a cercare la pace. Sono lieto di notare che la posizione tedesca è recentemente cambiata a favore dell’Ucraina. Lo considero assolutamente logico perché sostenuto dalla maggior parte del popolo tedesco. E sono loro grato”.