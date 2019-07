Udine: accoltellato e ucciso giovane durante una rissa

Una rissa terminata nel peggiore dei modi, con la morte di un giovane ragazzo. È accaduto ad Udine, dove una lite fra giovanissimi albanesi ha avuto un epilogo tragico, con la morte di uno di loro per accoltellamento.

Il litigio, scaturito come trapelato per motivi futili, ha portato uno dei ragazzi a dare una coltellata al suo coetaneo, portandolo alla morte dopo una disperata corsa in ospedale.

Aggiornamento ore 6.00

Non è stato possibile salvare la vita al ragazzo albanese vittima di un accoltellamento ad Udine. Dopo lo scontro, avvenuto in un parco cittadino, il ragazzo è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad un disperato intervento di urgenza.

Il ragazzo di origini albanesi, minorenne, non ce l’ha fatta e il suo connazionale è stato arrestato per omicidio.

Aggiornamento ore 7.00

L’autore dell’omicidio di Udine è stato arrestato poco dopo il rientro presso la comunità per minori non accompagnati dove veniva ospitato. Il ragazzo, minorenne e albanese come la sua vittima, aveva riportato alcune ferite, causate dall’altro con una bottiglia nel tentativo di difendersi.

Dopo esser stato medicato, l’assassino è stato arrestato. A quanto è emerso la lite fra i due si trascinava da alcuni giorni, culminata nello scontro al parco di San Domenico.

L’autore dell’omicidio sarebbe giunto sul posto già provvisto di coltello e avrebbe aggredito il suo connazionale davanti ad altre persone, compreso il fratello gemello della vittima.

Aggiornamento ore 8.00