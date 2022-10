Udine, auto contro un albero: morto 28enne

(Adnkronos) – Un giovane di 28 anni ha perso la vita ieri sera, intorno alle 22, a seguito di un incidente stradale accaduto in via Piave, nel territorio del comune di Lestizza (Udine).

Per cause al vaglio dalle forze dell’ordine, il giovane ha perso il controllo della sua vettura ed è finito contro un albero. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi.

Gli infermieri della Centrale Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di una automedica e hanno avviato altrettanto immediatamente le manovre di rianimazione. Per il ragazzo, infatti, le condizioni sono apparse subito gravissime.

Purtroppo per il giovane, della zona, che viaggiava da solo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i Vigili del Fuoco, Carabinieri di Latisana, Polizia Locale e Protezione Civile per la viabilità.