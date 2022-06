(Adnkronos) – L’Isola di Ventotene ha eletto Carmine Caputo come nuovo sindaco. Caputo, con la lista Insieme per Ventotene, ha raccolto il 55,02% dei voti contro il 44,78% delle preferenze ottenute dall’ex primo cittadino Gerardo Santomauro sostenuto dalla lista ‘Uniti per il bene di Ventotene’. Un solo voto è stato incassato da Luca Vittori del partito Gay Lgbt mentre nessuna preferenza è stata espressa per Mario Adinolfi con Il Popolo della Famiglia.