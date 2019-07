Volantino Euronics Luglio 2019: ecco i regali per tutti i clienti oltre a Saldi e sconti. Ecco cosa e come fare a ottenerli

Euronics vuol davvero vincere la battaglia delle promozioni. E ha deciso: oltre agli sconti, alle promozioni e ai saldi, arrivano anche i regali. Proprio così: Euronics ha lanciato un nuovo volantino che prevede dei veri e propri regali per i clienti.

Non ci credete? Eppure è proprio così. Di cosa si tratta? E’ presto detto.

Volantino Euronics Luglio 2019: regali per tutti i clienti e in più saldi, promozioni, sconti e Tasso Zero

Euronics lancia un nuovo volantino con il quale regala un kit di cucina italiana a tutti gli utenti che otterranno un livello minimo di spesa.

Il tempo è poco, però: fino al 17 luglio, giorno del gong campagna promozionale, basta andare in un negozio Euronics SIEM.

Spendendo la cifra di 499 euro, al di là del prodotto scelto, il consumatore riceve un kit di cucina di marca Tognana.

Il suo valore commerciale del bene è di 199 euro, ed è comprensivo di tantissime pentole e padelle con coperchi, nonché accessori in generale.

Ma come sappiamo, con Euronics non finisce qui perchè in questi giorni di Saldi sta facendo veramente di tutto per attirare i clienti.

Ad esempio, arriva l’offerta ‘facciamo a metà’. Di cosa si tratta? La promozione Euronics ‘facciamo a metà’, prevede la possibilità di pagare un prodotto metà del suo valore di listino. Come funziona? E’ presto detto.

Volantino Euronics Luglio 2019, ecco ‘Facciamo a metà’: come funziona l’offerta e da quando

Dopo i preamboli del Summer Black Friday di Unieuro, e il Red Friday di MediaWorld non poteva mancare la risposta di Euronics.

Quasi a controbattere ad un altro colosso come Trony, la cui proposta di volantino si raddoppia con una ulteriore iniziativa di sconti, Euronics ha prima lanciato un volantino molto ricercato. Poi, ha alzato la posta.

Dal 2 al 17 Luglio 2019, Euronics propone un’offerta che viene definita ‘facciamo a metà’, e permette ai clienti di pagare il 50% in meno di un prodotto.

E, in più, prima rata Gennaio 2020 con venti rate mensili. Per poter aderire alla promozione è necessario comprare minimo due prodotti, di cui uno con valore predefinito di almeno 699 euro.

In poche parole, sul secondo prodotto, il meno caro, verrà applicato lo sconto del 50%.

Volantino Euronics Luglio 2019: ecco alcuni prodotti in super sconto

Ecco alcun esempi: Samsung Galaxy A6, acquistabile a 99 euro anziché 199,99 se, ovviamente, abbinato a un prodotto di almeno 699 euro di prezzo.

Stessa cosa per il Galaxy A70, che si può dunque prendere con questo escamotage a 199,99 anziché 399,99.

Non solo smartphone, però: il frigo Samsung scende a 318 euro anziché 636 con questa ipotesi di acquisto doppio, mentre la lavatrice Indesit che di partenza è acquistabile a 292 euro arriva a 146 euro.

E ancora: HP all-in-one a 349,99 al posto di 699,99, oppure il tablet Mediapad T3 10 della Huawei a 99,99 al posto di 199,99 euro.

Inoltre, al di là della moltitudine delle proposte che possono essere analizzate dal listino, Euronics conferma le proposte partire l’8 Luglio 2019.

Il piano della campagna promozionale incentiva il cliente a attivare i finanziamenti a Tasso Zero che non necessitano di presentare buste paga, e, ancor di più, prevedono l’esito in tempo reale della richiesta. Inoltre, l’addebito delle rate (con una spesa di 199 euro) sarà diretto sul conto corrente.

Ecco esempi sulle proposte, si passa da un Huawei P30, in vendita al prezzo di 699 euro. La proposta per il Samsung Galaxy S10e è di 629 euro.

Ovviamente, senza dimenticare la metà del prezzo dell’offerta di cui sopra.