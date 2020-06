6 arresti tra i giovanissimi per una torbida storia di violenze sessuali e vendette

A finire in manette sono stati 6 giovanissimi le accuse vanno dal tentato omicidio alla violenza sessuale di gruppo aggravata.

Tutto parte da un indagine dei carabinieri di Rho (Milano) denominata “All about love”, partita da un caso di accoltellamento avvenuto il 12 Novembre 2019 alla stazione di Novate Milanese.

La vittima era un 19 enne pakistano trovato da alcuni passanti in condizioni gravissime riverso su una panchina della stazione con una profonda ferita da arma da taglio nel fianco.

Il sopralluogo nei dintorni della scena del crimine aveva portato alla luce in un parco pubblico un coltello a serramanico sporco di tracce di sangue che probabilmente era stato usato per ferire il giovane.

La testimonianza del pakistano ha dato modo di rintracciare una ragazza minorenne che secondo la vittima era insieme a 2 ragazzi aggressori.

Ascoltata la minore, è emersa alla luce una storia di violenza sessuale perpetrata dal pakistano insieme a 2 amici ai danni della minorenne qualche mese prima, in un momento in cui la ragazza era ubriaca.

Da qui è scattata la volontà di vendicarsi della giovanissima, che con la scusa di dover acquistare un Iphone per il proprio fidanzato ha attirato nella trappola mortale il pakistano. A colpirlo infine sarebbero stati gli altri 2 di lei amici.

Incastrati dagli agenti adesso i 3 aggressori sono agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio, tentata rapina e porto abusivo di arma bianca.

Allo stesso modo il pakistano e i suoi 2 amici che avevano partecipato alla violenza sessuale sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni di una minorenne.