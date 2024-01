Armato di coltello aggredisce ex compagna con il neonato in braccio: la violenza davanti ai figli

Armato di coltello aggredisce ex compagna con il neonato in braccio: la...

Momenti di terrore per una donna aggredita dall’ex compagno davanti ai figli, mentre teneva in braccio il più piccolo di soli 7 mesi. A fermare l’aggressore armato di coltello sono stati i carabinieri allertati dal nuovo compagno della donna.

L’uomo si è presentato il primo dell’anno in caserma a Varcaturo, in provincia di Napoli, chiedendo aiuto dopo la telefonata ricevuta dalla vittima. Una chiamata disperata nella quale la donna gli aveva riferito di essere stata aggredita dal suo ex che le aveva promesso di ritornare per ucciderla.

Dalla strada si sentivano le urla della donna aggredita dall’ex

I carabinieri sono immediatamente partiti in soccorso e arrivati vicino alla casa hanno sentito dalla strada le urla della donna terrorizzata. I militari hanno quindi sfondato la porta, e una volta nell’appartamento hanno disarmato l’aggressore che brandiva ancora un coltello da cucina. A terra c’erano tracce di sangue e la donna aveva una ferita alla mano.

In manette 38enne

L’uomo, un 38enne di Pozzuoli, è stato arrestato e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

La vittima è ricoverata nell’ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno non in pericolo di vita. I tre bambini, tutti figli dell’arrestato e della donna, sono stati affidati temporaneamente a parenti in attesa del ritorno della madre.