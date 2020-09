Davide Lorusso, chi è il ‘Can Yaman’ di Uomini e Donne scelto da Jessica: età e lavoro

La notizia è arrivata inaspettata: Jessica Antonini, la nuova tronista di Uomini e Donne, ha già fatto la sua scelta. Un record in fatto di tempistiche: ma nessuno, infatti, aveva scelto dopo appena tre puntate. Il carattere deciso e impulsivo della nuova protagonista del Trono Classico l’ha portata a scegliere in pochissimo tempo.

La scelta è ricaduta su Davide Lo Russo, corteggiatore di 27 anni che in molti hanno paragonato a Can Yaman, l’attore turco diventato celebre nel nostro paese grazie a film e serie televisive di successo, per via dei capelli lunghi raccolti sulla nuca e la barba incolta. Sarà stato il suo fascino, probabilmente, a spingere Jessica a sceglierlo.

Chi è Davide Lorusso

Davide Lorusso è un bartender professionista nato in un paese vicino Como, si è trasferito a Milano per lavoro e ha intrapreso la carriera nel mondo dei locali notturni, che lo ha portato a fare la conoscenza di diversi personaggi dello spettacolo. Il suo approccio con la televisione è arrivato lo scorso anno, con la partecipazione nel ruolo di tentatore.

Davide ha 27 anni e un carattere introverso. Non si hanno infatti grandi notizie su di lui attraverso i social network, che pare non frequentare in maniere assidua come ci si potrebbe aspettare da un ragazzo per la vocazione per il mondo dello spettacolo. La scelta di Jessica è ricaduta su di lui. Cosà avrà risposto? Gli abbracci a fine puntata lasciano intendere la sua replica.