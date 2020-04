Doc – nelle tue mani: la fiction record di share torna su Rai1 in Autunno

Non poteva essere altrimenti, né vi erano dubbi: con la sospensione delle riprese per via delle note vicende del coronavirus e le relative restrizioni, la fortunatissima e seguitissima serie Doc – Nelle tue mani non finisce, ma riprenderà a breve.

La fiction dei record con Luca Argentero tornerà su Rai 1 in autunno, una volta che sarà possibile riprendere le ‘riprese’, che erano state sospese col diffondersi dell’epidemia da Covid-19.

Del resto, non è stata la prima né l’ultima delle produzioni televisive e cinematografiche, in Italia e all’estero, che hanno subito stop e sospensioni in tal senso.

Leggi anche: Coronavirus, tutti i set sospesi dall’Italia agli Usa: stop a produzioni film, teatrali, festival e programmi tv

Dunque le note vicende del primario di ospedale che, dopo un colpo alla pistola perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita non abbandonano nè il piccolo schermo nè i tanti fan. Dopo la puntata finale, almeno di quelle che fino ad ora sono state girate, ecco il ritorno già messo in cantiere.

aggiornamento ore 1.18

Doc – nelle tue mani: la fiction record di share torna su Rai1. Ecco quando ritorna la serie con Luca Argentero

Il pubblico di Doc – Nelle tue mani, dunque può stare tranquillo perché malgrado questo giovedì 16 aprile andrà in onda la quarta e ultima puntata su Rai 1, la fiction tornerà in autunno.

Del resto le ultime quattro puntate previste per questo stagione, non sono state ultimate a causa dell’emergenza sanitaria ma erano sulla ‘buona strada’ per essere completate.

Una notizia che piacerà, visto che in termini di ascolti, anche in base agli ultimi dati la fiction con Luca Argentero è andata davvero alla grande.

Leggi anche: Ascolti TV mercoledì 15 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Meraviglie contro Tu sì que vales, Maltese e Il Mondo Perduto, ecco chi ha vinto

Del resto lo ha detto lo steso Luca Argentero di recente a Fanpage: “A noi mancavano una manciata di giorni di riprese, giusto tre o quattro. Siamo stati un po’ sfortunati in quello. Abbiamo girato il 98% della serie. Ci manca il 2% che però sono scene di raccordo, indispensabili per terminare il progetto”.

aggiornamento ore 7.41

Con circa oltre 8 milioni di telespettatori che puntata dopo puntata si sono appassionati alla storia del medico interpretato da Luca Argentero, che ha permesso a Rai 1, di raggiungere share che da tempo ormai non otteneva con questi prodotti (tranne Il Commissario Montalbano e Don Matteo), DOC si è subito messo in scia di quelle che sono le programmazioni migliori dell’intera stagione televisiva.

Leggi anche: Stasera in TV 16 Aprile 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

aggiornamento ore 12.05