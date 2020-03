Elena Santarelli, dall’isolamento alla malattia (superata) del figlio: tutto quello che c’è da sapere

View this post on Instagram

Vivo a Roma, sono stata adottata anni fa dalla città eterna,in questa città Giacomo e’ guarito da un tumore cerebrale,ogni giorno prima di andare al bambin Gesù avevo il privilegio di passare davanti alla basilica di San Pietro ❤️ Foto @robertakrasnig @vanityfairitalia @marchettisimone @lapalumbocomunicazione 🇮🇹 #iosonoroma Le tempeste arrivano per poi andarsene,ovviamente lasciano dei segni importanti e per alcuni di noi saranno delle vere e proprie cicatrici. Non posso dimenticare quello che siamo stati fino a pochi mesi fa ,lo scorso anno di questi tempi il mio bambino era “ immunodepresso “ e oggi avrebbe corso un grande rischio ,noi genitori avremmo avuto una doppia paura “ perderlo a causa del tumore “ e perderlo per una infezione da “ covid19” ,il cancro rende i bambini già deboli il covid e’ un nemico per tutti ma per loro ancor di più ,rimaniamo a casa e preghiamo per tutti i bambini #immunodepressi che stanno affrontando la loro difficile battaglia insieme alle loro super famiglie. Insieme a @progettoheal quest’anno abbiamo deciso di aiutare la ricerca in campo neuroncologico e di aiutare l’emergenza covid19 perché’ siamo sicuri che fra loro ci sono tanti tanti nostri sostenitori che ora hanno bisogno anche del nostro sostegno. Un abbraccio alle infermiere di tutta Italia e in modo particolare a tutto il gruppo medico/infermieri del reparto di oncologia del @ospedalepediatricobambinogesu che ogni giorno da sempre vanno in “guerra “senza sosta per 12 ore ( e anche qualcosa in più )al giorno,forza non mollate . @amastronuzzi ti amiamo ❤️🇮🇹💪🏻