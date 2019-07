Eurospin 12 e 13 Luglio, che offerta: in regalo speaker Bluetooth. Ecco cosa fare per averlo

Iniziativa molto interessante da parte della nota azienda Eurospin, sempre più in ascesa nel panorama dei grandi fornitori di prodotti alimentari, casalinghi e non solo.

Nel periodo dei Saldi Estivi che stanno toccando un po’ tutti i marchi (da quelli della moda a Ikea, passando per quelli tecnologici come Euronics oppure MediaWorld o gli altri due competitor, ovvero Trony e Unieuro) anche Eurospin fa la sua parte. Come? Semplice.

Eurospin offerta Luglio 12-13 2019: l’omaggio di uno Speaker Bluetooth 5.0 ecco come ottenerlo

Se dovete fare la spesa tra il 12 e 13 Luglio 2019 allora forse da Eurospin potrebbe essere conveniente. Questo perchè il supermercato propone un’iniziativa per tutti i clienti.

Se si spendono almeno 30 euro alle casse sarà possibile ottenere (al prezzo di un solo euro in più) Speaker Bluetooth 5.0 in omaggio. Un buon prodotto che, in pratica, è come se fosse regalato.

L‘operazione è valida fino a esaurimento scorte e al momento l’azienda parla di circa 600.000 pezzi in tutti i punti vendita d’Italia.

Occhio però: alle casse, ogni cliente avrà diritto a un solo speaker bluetooth anche se supererà di molto la cifra di 30.

Lo speaker non verrà concesso se si ottengono i 30 euro di spesa con: ricariche telefoniche, ricariche per digitale terrestre, gift card, iTunes card, Google Play Card, libri e riviste.

A prima vista, lo speaker di Eurospin sembra carino e gradevole: una scocca in nero, bottoni di lato superiore bianchi e una rete protettiva anteriore in blu.

Stando al prezzo di mercato, avrebbe un valore di 9,99 euro: è dotato di tecnologia Bluetooth 5.0, di vivavoce e ricarica tramite cavo USB.

Lo speaker, raggiunte le 30 euro, viene ritirato il giorno stesso dell’acquisto presso la cassa del punto vendita. Salvo esaurimento scorte.