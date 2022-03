Farmaceutica: Clozel (Idorsia): ‘Nostra ricerca per fare differenza su alcune patologie’

(Adnkronos) – “Idorsia è un’azienda giovane, non ha più di cinque anni ma ha una storia molta lunga alle spalle. Abbiamo fondato Actelion 25 anni fa con l’obiettivo dell’innovazione per passione. E’ lo stesso obiettivo che abbiamo adesso con Idorsia: contiamo su 450 persone impiegate nella ricerca di nuovi farmaci per fare la differenza nelle patologie che ancora oggi hanno bisogni insoddisfatti”. Così Martine Clozel, Executive Vice President and Chief Scientific Officer Idorsia, in occasione del lancio dell’azienda svizzera in Italia, in occasione della 16esima edizione dello World Sleep Congress che quest’anno si tiene alla Nuvola dell’Eur a Roma.

“In Italia e in altri paesi – ha aggiunto la Clozel – stiamo sviluppando gruppi di lavoro perché vogliamo non solo ricercare ma anche sviluppare e commercializzare farmaci. Quella in Italia è una delle recenti affiliazioni di Idorsia nei paesi europei”.