Intesa Sanpaolo down, KO operazioni bancarie online: ecco cosa è successo

Innumerevoli disagi si sono registrati in queste ore tra gli utenti di Intesa Sanpaolo che hanno visto il proprio servizio bancario online andare in Down: un KO che ha ricordato molto da vicino quello di altre piattaforme, ancorché diverse da quella bancaria, che in questi giorni ha ad esempio riguardato la telefonia con Tim oppure ad esempio la TV con Sky.

Ma in questo caso le complessità hanno riguardo le operazioni di banca, la cui impellenza a volte non conosce pazienza per i disservizi. Ma che cosa è successo esattamente?

Intesa Sanpaolo down le operazioni online vanno KO: ecco come è andata e come si risolve

Praticamente, per Intesa Sanpaolo sono state ore pesanti, anzi, lo sono state per i suoi utenti. Un vero down dei servizi online, che hanno impedito le operazioni bancarie a fronte di un KO inatteso. Impossibile in pratica per molti utenti accedere alla app e alle operazioni sul sito.

L’azienda ha diramato un comunicato di scuse su Facebook: “Ci scusiamo, per operazioni urgenti andate in filiale“. Dunque, una pessima giornata per i clienti Intesa Sanpaolo. La app e ai servizi online erano bloccati o era quasi impossibile accedervi: gli utenti non sono riusciti, a lungo, a realizzare e completare alcun tipo di operazione in rete.

Il disservizio è stato oggetto di denuncia da parte degli stessi clienti sui profili social dell’istituto mentre la banca ha confermato i disservizi scusandosi su Facebook: “Ribadiamo le nostre scuse per il disagio procurato dalla mancata disponibilità dei nostri servizi online. Nel caso in cui necessitaste di effettuare delle operazioni urgenti, vi invitiamo a rivolgervi al personale di filiale o di verificare la possibilità di disporle attraverso i nostri sportelli automatici”.

Enormi le difficoltà nell’entrare nella pagina web che richiede l’interazione con l’app sullo smartphone per entrare nell’area riservata. L’home banking di Intesa Sanpaolo non e c’è chi proprio si infuria, considerato che si è trattato del 1° del mese e poi di un lunedì. Insomma, non esattamente il massimo della efficienza.