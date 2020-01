L’Eredità, 22 gennaio 2020: al quinto tentativo Michele Veronesi sbanca alla Ghigliottina

SRI LANKA, CAPPUCCINO, TENENTE, NAVIGATORE e UOVO. Queste erano le cinque parole da collegare nel gioco finale de L’Eredità, ovvero la Ghigliottina. A provare a indovinare la parola vincente è Michele Veronesi, lo studente di Scienze Politiche veronese che vive, studia e lavora come cameriere a Padova. Per la quinta volta campione, il 20enne ha giocato per un montepremi iniziale di 150 mila euro, dimezzando una sola volta. Questa volta Michele è riuscito a centrare il bersaglio, scrivendo la parola COLOMBO e festeggiando, così, per i 75 mila euro vinti. Ora dovrà mantenere la promessa in caso di vittoria, ovvero il taglio dei capelli.

L’Eredità 2019-20: oltre un milione di euro vinto in stagione

Escludendo la puntata per beneficenza, è il tredicesimo campione a vincere in questa stagione. Nel preserale condotto da Flavio Insinna sono stati vinti oltre un milione di euro, per la precisione 1.125.938 euro, attraverso diciannove ghigliottine. Di seguito tutti le vittorie della stagione 2019-20, con il numero di vittorie tra parentesi:

Valentina Margiotta (1) 210.000 euro

Guido Gagliardi (2) 140.000 euro

Chiara (2) 132.500 euro

Gabriele Toso (2) 115.000 euro

Laura Guderzo (2) 100.000 euro

Adenia Verì (1) 80.000 euro

Michele Veronesi (1) 75.000 euro

Antonello da Milano (1) 55.000 euro

Ciro Russo (1) 50.000 euro

Luca Liaci (2) 47.813 euro

AIRC (1) 45.000

Luigia (1) 40.000 euro

Giulia Ferrari Bedini (1) 23.750 euro

Giovanni Beta (1) 11.875 euro