Libertà vigilata per Pistorius. Lo conferma il Dipartimento dei Servizi Carcerari del Sudafrica

Per l’ex paraolimpico Oscar Pistorius arriva la libertà vigilata. È stato giudicato colpevole dell’omicidio della sua fidanzata, Reeva Steenkamp. L’uccisione era avvenuta il giorno di San Valentino nel 2013 nelle prime ore. A confermare che Pistorius sarà rilasciato il 5 gennaio dal centro correzionale di Arreridgeville è stato il dipartimento dei Servizi Carcerari del Sudafrica.

Nel comunicato del Dipartimento si sottolinea che nonostante la figura in questione sia una persona alquanto nota, Pistorius dovrà sottostare a tutte le condizioni di libertà vigilata previste tra cui il divieto di consumare alcolici e rilasciare interviste ai media.

L’ex atleta “sarà monitorato fino alla data di scadenza della sua pena, nel 2029. L’elevato profilo pubblico legato a Pistorius non lo rende diverso dagli altri detenuti né giustifica un trattamento incoerente con la legge”, dice il Dipartimento. Poi aggiunge che “di conseguenza, i dettagli in termini di piani di trasporto e tempi di rilascio non saranno resi pubblici” per via del fatto che questo “può comportare una minaccia alla sicurezza del detenuto e delle altre parti interessate”.

Pistorius dovrà “sempre trovarsi a casa in determinate ore del giorno. Non potrà consumare alcol e altre sostanze proibite. Sarà inoltre obbligatoria la partecipazione ad altri programmi di riabilitazione.”