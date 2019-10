Nicoletta Larini, chi è la fidanzata di Stefano Bettarini: età, Temptation Island Vip, Instagram, padre, gravidanza, gossip, vita privata

La loro storia ha fatto parlare, discutere ed è stata messa in ‘scena’ in uno dei programmi più seguiti in Tv: ma alla fine, nonostante le chiacchiere e il gossip, i due ne sono usciti più innamorati. Loro sono Stefano Bettarini e Nicoletta Larini.

Ma se l’ex calciatore e ex marito di Simona Ventura, cioè appunto Stefano Bettarini è più che noto (ai più) e perfino il loro primogenito, Niccolò Bettarini è ormai un vip con tanto di conduzione de Il Collegio Off (mentre la madre parteciperà a Il Collegio 4), diverso è per la giovanissima Nicoletta Larini.

Molti infatti si chiedono chi è Nicoletta Larini, la fidanzata giovanissima di Stefano Bettarini. Ebbene, ecco tutto ciò che sappiamo su di lei e cosa è venuto fuori da gossip e notizie vere.

Nicoletta Larini, chi è la fidanzata di Stefano Bettarinie: anni, papà, Instragram, incinta, Temptation Island

Scopriamo chi è Nicoletta Larini, la fidanzata di Stefano Bettarini. Nota per esser stata una concorrente di Temptation Island Vip la bella e giovanissima Nicoletta Larini è da tempo la compagna di Stefano Bettarini.

Classe 1994, Nicoletta è la figlia di Nicola Larini, ex pilota di Formula Uno molto popolare negli anni Ottanta e Novanta.

La fidanzata di Bettarini è nata a Lido di Camaiore e ha studiato in Inghilterra, presso la Nottingham Trent University. Oggi fa la modella e vive a Viareggio, dove convive con l’ex calciatore. La coppia si è conosciuta nel 2017 quando Stefano, di ritorno dall’Honduras nei panni di inviato dell’Isola dei famosi, ha chiuso la sua relazione con Dayane Mello.

Quando ha conosciuto Bettarini però ha deciso di stravolgere la sua vita. “Ero fidanzata da quattro anni. Con il mio fidanzato di allora quasi convivevo, facevamo progetti. Poi è arrivato Stefano e tutto è cambiato. Ho deciso di chiudere la mia storia, ma la parte più difficile è stata dirlo ai miei genitori”.

Nonostante fra i due ci siano 22 anni di differenza d’età, Nicoletta e Stefano sono decisi a fare sul serio. Bettarini del resto è stato accolto bene dalla famiglia Larini, mentre la giovane ha stretto amicizia con Niccolò e Giacomo, i figli che l’ex sportivo ha avuto da Simona Ventura. Anche con la Ventura i rapporti sono ottimi per il bene della famiglia e sono diventati ancora più avvicinati dopo il ricovero in ospedale del primogenito, accoltellato nel corso di una rissa a Milano a luglio 2018.

Poi la svolta ancor più evidente. L’ex marito di Simona Ventura ha scelto di partecipare insieme alla ragazza nell’edizione 2018 di Temptation Island Vip, per mettere alla prova il loro amore. Dei reality Bettarini è ormai un aficionado, tanto che anche quest’anno è tornato su L’Isola dei famosi ma nei panni stavolta di concorrente.

Da lì la grande crescita di notorità che ha fatto di lei, su Instragram un punto fermo: questo è il suo indirizzo nicolettalarini.

Lo scorso febbraio Nicoletta Larini è salita alla ribalta delle cronache per essersi persa in autostrada. Mentre percorreva l’autostrada che da Milano l’avrebbe riportata a casa a Viareggio, a causa di un incidente è uscita in tangenziale e si è ritrovata a Novara: «Non avevo internet né il navigatore, mio nonno ha chiamato la polizia stradale e mi hanno guidato fino a casa», ha raccontato lei stessa.