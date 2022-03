Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 marzo 2022: le previsioni del giorno

Buongiorno a tutti, dopo le ultime previsioni possiamo occuparci dei pronostici di Paolo Fox di oggi, 13 marzo 2022.

Paolo Fox, oroscopo 13 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Ariete

Ricordi tutte quelle ore trascorse a puntualizzare? Cerca di fare le cose da manuale anche oggi.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Toro

Un tempo padroni e schiavi saltellavano insieme liberamente. Al giorno d’oggi si chiama “festa in ufficio”. Presto arriva il divertimento.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Gemelli

Non sorprenderti quando una cotta segreta ti picchia sul tempo rivelando i suoi sentimenti. È bello sapere che eri sulla stessa pagina.

Oroscopo Paolo Fox, 13 marzo: Cancro

Il tuo cuore e la tua testa sono tutti confusi ed è così che dovrebbe essere. Ci sarà tutto il tempo per risolverlo in seguito. Intanto godetevi la confusione.

Paolo Fox, oroscopo 13 marzo per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Leone

Proprio quando hai finito i favori, gli amici te ne lanciano altri. Alcuni dicono che la popolarità è superficiale, ma non c’è dubbio sul suo valore.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Vergine

Se imposti le regole solo per vedere i colleghi infrangerle, prova un po’ di psicologia inversa. Non dire nulla e guarda come i colleghi ti guardano con sguardo indagatore.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Bilancia

Dai a una persona cara pieno supporto anche se il tuo cuore non è dentro di essa. Questa persona ha passato lo strizzatoio per te. È ora di ricambiare il favore.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Scorpione

Non importa se un certo qualcuno ottiene la punizione o meno. Questa persona dovrà convivere con le conseguenze e questa è abbastanza soddisfazione.

Paolo Fox, oroscopo 13 marzo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Sagittario

Nato sotto il segno della filantropia, potresti voler dare qualcosa alla tua carità o causa preferita. È così che ha iniziato Babbo Natale.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Capricorno

Presta attenzione a quella punta di avvertimento. Non vedrai come si applica subito, ma te ne sarai grato in seguito.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Acquario

I colleghi sono bloccati in una mentalità, ma tu no. Dove vedono complicazioni, vedi opportunità mature per la raccolta.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Pesci

Un certo qualcuno è veramente insensibile? O non ha ricevuto il messaggio? Meglio scrivere che soffrire in silenzio.

