Vaccini, HappyAgeing: “Ottima notizia campagna ministero Covid e influenza”

(Adnkronos) – L’imminente avvio di una campagna di comunicazione per le vaccinazioni antinfluenzale e anti-Covid annunciato dal ministro della Salute Orazio Schillaci “è un’ottima notizia che, come HappyAgeing–Alleanza per l’invecchiamento attivo, accogliamo con soddisfazione. L’immunizzazione, in particolare della popolazione anziana, è uno dei focus principali della nostra attività”. Così Michele Conversano, presidente del Comitato tecnico scientifico HappyAgeing, che garantisce “la totale disponibilità dell’Alleanza a collaborare con il ministero per rendere il più efficace e penetrante possibile l’iniziativa annunciata dal ministro Schillaci”.

“La campagna di comunicazione sui vaccini antinfluenzale e anti-Covid, sicuramente opportuna – prosegue Conversano – dovrebbe essere anche l’occasione per completare le vaccinazioni dell’adulto-anziano come previsto dal Piano di prevenzione vaccinale, inserendo quindi un focus anche sulla vaccinazione antipneumococcica e contro l’Herpes Zoster. È però essenziale che, insieme alla sensibilizzazione pubblica, vi sia anche, da parte delle Regioni, una politica di chiamata attiva per gli over 60-65 e per tutte le persone fragili. Tutte le esperienze, infatti, indicano che è così che si raggiungono le maggiori coperture”, conclude il presidente del Comitato tecnico scientifico HappyAgeing.