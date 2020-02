Vieni da Me: puntata del 13 febbraio 2020. Anticipazioni in diretta e ospiti di Caterina Balivo

Vieni da Me: puntata del 13 febbraio 2020. Anticipazioni in diretta e...

Anche per questo giovedì, ci saranno tante sorprese nello studio di Vieni da Me. Sempre più premiato dal pubblico, il programma di Caterina Balivo su Rai 1 dalle 14 sarà una dolce compagnia del pomeriggio di tanti italiani.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay. In studio Luca Ward

L’ultima puntata di Vieni da Me ha visto tantissimi ospiti e molti temi affrontati, in particolare legati a Sanremo e quello che è accaduto fra Bugo e Morgan. La Balivo, dopo che il cantante Morgan aveva telefonato allo studio per parlare con la madre Luciana Colnaghi e raccontare la sua versione a proposito di Bugo, ha mostrato un video in cui i due si sono finalmente incontrati e riappacificati, come promesso in trasmissione.

A parte i numerosi opinionisti come Monica Setta e il bel Gilles Rocca, sono stati tantissimi poi gli ospiti intervistati da Caterina Balivo, come l’attore Paolo Calabresi e il giornalista Andrea Vianello.

Il primo ospite del giorno è l’attore e doppiatore italiano Luca Ward.