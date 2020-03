Amici 2020 serale, anticipazioni ed eliminati puntata 6 marzo, ospiti Mahmood e Fabrizio Moro

Torna questa sera, nonostante le problematiche coronavirus l’appuntamento con Amici 2020 il serale. Ecco tutte le anticipazioni circa gli eliminati, le sfide e i temi della puntata 6 marzo: compresi gli ospiti.

In studio da Maria de Filippi dovrebbero esserci Fabrizio Moro e Mahmood.

Nonostante si sia rischiato di dire ‘addio’ alla diretta per la seconda puntata di Amici 2020 a fronte della emergenza coronavirus tutto, per amici il Serale, stando a quanto la produzione ha deciso, prosegue nella normalità.

Mediaset ha deciso di andare in onda oggi, 6 marzo, in diretta per usare il televoto ma senza pubblico come da indicazioni del Ministero della salute.

In più, per Mediaset, sarà quasi una gara in solitaria dal momento che mancherà il programma dello scontro diretto poichè Carlo Conti non sarà in onda su Rai1 con La Corrida proprio per via dell’assenza del pubblico che è il motore del programma.

Certo dovrà vedersela col programma di Bruno Vespa. Vedremo come andrà. Quanto alla gara i ballerini eseguiranno le coreografie di Giuliano Peparini e dovranno far fronte alla ondata di pathos del programma.

Nei giorni scorsi infatti Vanessa Incontrada ha criticato Javier di essere poco passionale e troppo tecnico. Altra faccenda, invece, per Valentin. Ovviamente Javier ha sofferto per le parole della Incontrada. A suo favore si è riversata Talisa.

Quanto ai cantanti di Amici 2020, a fronte dell’eliminazione di Martina e Francesco, in gioco sono adesso Nyv (che duetterà con Al Bano), Giulia (che duetterà con Loredana Bertè), Jacopo (duetterà con Fabrizio Moro) e Gaia Gozzi (che duetterà con Mahmood).

Questi ultimi due vip saranno le guest stare della serata. Infine, si torna a cantare e ballare con Al Bano e Romina Power per il mini torneo Amici Prof che nella prima puntata ha visto la vittoria di Timor Steffens.