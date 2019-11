Sempre più vicini al Black Friday che arriva venerdì 29 novembre, siamo già nel pieno di un lungo e virtuoso percorso di anticipi che in alcuni ambiti, come in quello dell’elettronica o della telefonica, passando per i voli aerei fino all’immancabile Amazon, ha già lanciato su diversi portali e negozi i primi sconti in essere.

Di quali si tratta? Sono promozioni sono già cominciate e altre andranno avanti nel corso dei prossimi giorni e proseguiranno anche dopo. Come districarsi in tal senso? Ecco cosa emerge e cosa sappiamo al riguardo.

Ecco dunque una guida efficace e rapida per capire dove conviene iniziare a compare con gli sconti del Black Friday 2019.

Black Friday 2019: guida agli sconti già attivi e alle promozioni in arrivo. Dove conviene, cosa comprare, dove e quando

Il Black Friday cadrà il 29 novembre. Ma come sappiamo in diversi negozi online e in quelli classici sono già attivi sconti e promozioni su tanti prodotti aprendo così la strada alla stagione degli acquisti natalizi.

Sappiamo anche che il lunedì successivo, il 2 dicembre, sarà il Cyber Monday, così come anche in Italia molteplici sono i negozi che hanno già iniziato a scontare.

Ecco perché proviamo a buttare giù una guida alle occasioni più convenienti per fare acquisti in orbita Black Friday.

Black Friday 2019: guida agli sconti già attivi. Prodotti tecnologici.

L’area dell’elettronica e quello degli elettrodomestici sono da sempre il cuore del Black Friday. Diversi siti di e-commerce e non solo stanno lanciando numerose campagne di anticipo.

Un esempio è Unieuro coi suoi sconti su prodotti di elettronica che andranno avanti fino al 21 novembre: tipo sugli smart speaker di Google Home, gli auricolari AirPods di Apple e le smart TV di Samsung. La stessa Apple ha in serbo sorprese e conviene monitorare il sito ufficiale di Cupertino.

Anche Euronics ha già lanciato delle promozioni a scadenza: il suo Black Friday è cominciato il 7 novembre e finirà il 27. Risponde Mediaworld con altrettante iniziative di prezzi al ribasso e non solo.

Black Friday 2019: guida agli sconti di Amazon e ePrice e Expert

Naturalmente a far la voce grossa c’è Amazon: ufficialmente si inizia venerdì 22 novembre, si arriva fino al Black Friday, con gli sconti maggiori, e si continua col Cyber Monday dal 30 novembre al 2 dicembre. Ci sono le offerte a tempo, i tesori nascosti, le sezioni apposite, le anticipazioni per i clienti Prime e tanto altro ancora sul portale di Bezos.

Il 14 novembre è iniziata la Black Marathon di ePrice, una promozione che arriva fino al 2 dicembre con sconti e la chance di accumulare, con gli acquisti di novembre, anche sconti da utilizzare dopo Natale. Esempio: chi per il Black Friday compra un prodotto con uno sconto di 30 euro, ottiene un altro buono sconto pari a 30 euro da spendere tra il 27 e il 31 gennaio.

Invece, sul sito di Expert, dal 22 al 26 novembre ci saranno sconti del 25 per cento su grandi e piccoli elettrodomestici e su alcuni smartphone e computer.

Black Friday 2019: guida agli sconti su libri, vestiti e prodotti di bellezza

Attenzione poi a IBS dove si possono trovare libri in sconto già dal 22 novembre e poi per tutta la settimana. E chi farà un acquisto da almeno 30 euro prima del 21 novembre, riceverà uno sconto di 3 euro da utilizzare nella settimana del Black Friday.

Sul sito delle Douglas, la catena di profumerie, c’è lo sconto tra il 15 e il 30 per cento, mentre Sephora lancia gli sconti su trucchi e profumi sia per il Black Friday che per il Cyber Monday.

Non mancano anche i negozi online di abbigliamento come Asos e Zalando, o quelli di intimo come Intimissimi e Tezenis, mentre per i marchi di lusso, Yoox ha iniziato a lanciare sconti e promozioni per una settimana.