Come un delfino, quante puntate sono e quando finisce la serie con Raoul Bova

Con l’interruzione di diversi programmi Canale 5 ha dovuto ripensare il palinsesto con l’inserimento di film e fiction per sopperire alle mancanze. Ma non tutto il male viene per nuocere, perché Come un delfino, la serie con protagonista Raoul Bova, sta riscuotendo un ottimo successo in termini di pubblico.

La fiction, infatti, è diventata in breve tempo uno degli appuntamenti più attesi del pomeriggio di Canale 5. La trama si dipana un po’ alla volta mettendo in mostra una storia avvincente che porterà gli spettatori verso una conclusione al cardiopalma. Facile quindi chiedersi: quando finisce Come un delfino? La fiction andrà in onda fino al prossimo lunedì.

Come un delfino, trama e conclusione

Come un delfino è una fiction composta da due stagioni: la prima conta due puntate, la seconda invece è composta da quattro episodio. L’ultimo appuntamento con la serie con protagonista Raoul Bova è fissato per lunedì prossimo, quando verrà rivelato il gran finale. Anche lo stesso Raoul Bova, attraverso un post su Instagram, ha fatto sapere di essere felice della riproposizione della fiction.

Il progetto d’altronde è stato ideato dallo stesso attore, che deve essersi rivisto nella storia del giovane nuotatore a cui è ispirata la trama che da giovane promessa del nuoto è stato costretto a fermarsi per un problema cardiaco congenito. Anche Raoul Bova era un nuotatore fino all’adolescenza, per poi passare anni come istruttore, proprio come la sua controparte in Come un delfino.