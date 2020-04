Gifted Il dono del talento, questa sera 3 Aprile 2020 su Rai1 alle 21,25: trama, cast, anticipazioni

Rai1 sceglie, in qualche modo, di prendersi una pausa – salvo stravolgimenti – dalla stretta e attualissima attualitá per regalare ai telespettatori un film molto particolare, e anticipato da una buona nomea. Si tratta del film Gifted Il dono del talento.

Come sta succedendo diverse volte in prima serata, come nel caso della fortunata fiction apprezzatissima Doc, con Luca Argentero o per esempio con il Commissario Montalbano, Rai1 apre ampie pagine di svago per i telespettatori che in questi giorni di isolamento e di quarantena per via del coronavirus, stanno vedendo i palinsesti stravolti dalle continue news sul covid-19.

E´ del resto una metafora stessa delle vite di ognuno di noi, cambiate in modo totale, tra morti, positivitá, ricoveri, crisi sanitaria e economica mondiale. informarsi é giusto, doveroso. Altrettando lo e´ ogni tanto distrarsi. Ecco che in questa ottica vuole agire il film Gifted Il dono del talento.

Di cosa si tratta? Di cosa parla Gifted Il dono del talento? E´ presto detto. Ecco tutte le informazioni sul cast del film, sulla trama e sulle anticipazioni che possiamo fornire.

Gifted Il dono del talento, questa sera 3 Aprile 2020 su Rai1 alle 21,25

In prima serata dunque oggi su rai1 arriva Gifted Il dono del talento con Chris Evans e Mckenna Grace.

In prima visione su Rai1 Gifted – Il dono del talento, e´ un film sentito, drammatico: diretto da Marc Webb e interpretato da Chris Evans, Mckenna Grace, Octavia Spencer, Lindsay Duncan racconta della storia di Frank Adler che vive in Florida e cresce da solo Mary, 7 anni, figlia della defunta sorella Diane.

L’uomo vuole impartire un’educazione normale alla nipote, provvista peró di uno incredibile talento matematico, ereditato dalla madre. La nonna Evelyn vuole fare in modo che la bambina abbia un’istruzione che la faccia emergere, e per questo è pronta anche a togliere al figlio la custodia della piccola, tanto da ricorrere al tribunale.

Del resto, Frank Adler e’ un single che sta allevando da solo la nipote e sembra non riconoscere quanto sia straordinariamente dotata la ragazzina, di gran lunga superiore a livello intellettivo rispetto ai suoi coetanei.