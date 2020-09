Grande Fratello Vip, ascolti tv, dati auditel e share ieri della puntata di ieri 21 settembre 2020: è vittoria boom

L’attesa era sempre alta, grande, e ricalcata dal grande interesse mediatico costruito come sempre a corollario: il Grande Fratello Vip tornava ieri 21 settembre 2020 in tv con la terza puntata della nuova stagione. “Grande Fratello Vip” si è rilanciato con una nuova eclettica puntata con gli inquilini della Casa. Che cosa è successo nella serata di ieri?

E quanti saranno stati gli spettatori che hanno seguito l’appuntamento di ieri con il GF VIP? Come sempre, in diretta su Canale5 il format più conosciuto tra i reality ha intrattenuto un interessante nugolo di spettatori. Ma quanti? Come sono i dati share e auditel della puntata di ieri sera 21 Settembre 2020 del Grande Fratello Vip?

Per chhi si è perso la puntata ecco invece come fare a vedere le repliche.

Grande Fratello Vip dati ascolto puntata del 21 Settembre,

I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno regalato insieme al conduttore ed agli opinionisti una serata brillante e carica di pathos all’interno della casa di Cinecittà. I venti “vip”, 24 ore su 24 di fronte alle telecamere, e in prima serata su Canale 5, con un appuntamento, provano a scalare l’interesse e accumulare popolarità: e quanto agli ascolti?

Ieri, lunedì 21 settembre il reality condotto da Alfonso Signorini con una coppia di opinionisti brillante (Antonella Elia e Pupo), ha intrattenuto gli italiani. Ma quanti? Ecco i dati auditel relativi alla prima serata di ieri, con tutti i confronti relativi ai programmi del prime time.

Non era una serata facile, ieri, lunedì 21 settembre 2020, per quanto riguarda gli ascolti TV. Complice il referendum e i dati amministrativi delle urne, su Rai1 Speciale Porta a Porta Elezioni 2020 ha fatto infatti incetta di una buona fetta di pubblico, pari a 1.214.000 spettatori pari al 7.3% di share. Ciò nonostante, è stato vero boom su Canale 5 per il Grande Fratello Vip che ha tenuto incollati davanti al video video 3.000.000 spettatori pari al 18.5% di share.

I dati sono stati così divisi: Grande Fratello Vip Night 1.237.000 – 23.4% e Grande Fratello Vip Live 694.000 – 15.8%. E la concorrenza?

Non se l’è cavata affatto male, su Rai2 Boss in Incognito con 2.008.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Italia 1 Colombiana ha ottenuto 1.736.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 il Tg3 Speciale ha preso ancora un’altra fetta, 518.000 spettatori pari ad uno share del 2.5%, e un pò meglio, su Rete4 è andata per Quarta Repubblica con 642.000 spettatori con il 3.8% di share. Approfondimento elettorale anche su La7 Speciale TgLa7 – #MaratonaMentana: 674.000 spettatori con uno share del 3.7%.

Via via tutte le altre emittenti: certo, una serata nella quale il GF VIP, malgrado la concorrenza estesa, ha fatto decisamente bene, e dominato la scena, praticamente ‘doppiando’ e andando anche oltre i dati del competitor diretto, Rai1.