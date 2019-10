Il Collegio 4: Alysia Piccamiglio, chi è la concorrente e alunna de Il Collegio 4. Età, Instagram, biografia, curiosità e foto

Tutti aspettano l’arrivo in tv de Il Collegio 4 e, per anticipare i tempi e vincere la curosità, stiamo conoscendo tutto ma davvero tutto su quel che prevede il programma. In particolare, stiamo provando a conoscere e analizzare gli alunni. Chi sono gli studenti che quest’anno prenderanno appunto parte alla 4 edizione de Il Collegio?

In questo articolo proviamo a conoscere meglio Alysia Piccamiglio altra giovane alunna/concorrente del programma di Rai Due. Come abbiamo visto con alcuni altri concorrenti, sia maschi che femmine, la classe de Il Collegio sarà molto variegata. Riempiendosi anche di ragazzine molto avvenenti come ad esempio Sara Piccione. Ma invece, nel caso di Alysia Piccamiglio, di chi parliamo?

Dunque, nel dettaglio, chi è Alysia? Cosa sappiamo di questa giovane e, a detta di chi lo conosce bene, brillante contendente che fa parte dei 20 concorrenti alunni? Ecco cosa sappiamo di lei.

Il Collegio 4: Alysia Piccamiglio, chi è la concorrente e alunna de Il Collegio 4. Anni profilo Instagram, biografia, curiosità e foto

Tra i partecipanti del docu reality che si terrà presso la scuola Convitto di Celana di Caprino Bergamasco che diventerà un istituto del 1982, ci sarà anche Alysia Piccamiglio.

Vedremo anche lei dal prossimo 22 ottobre andrà in onda su Rai Due Il Collegio 4. Dunque conosciamo meglio Alysia Piccamiglio.

Anche lei, come gli altri concorrenti / alunni dovrà adattarsi alla realtà del 1982: la scuola Convitto di Celana di Caprino Bergamasco sarà trasformata in un istituto degli anni ’80, e gli alunni saranno obbligati ad adattarsi alle regole dell’epoca. Dunque niente cellulari, nè social. E in più, anche nuove materie con l’arrivo dell’informatica, arrivata nelle scuole con l’introduzione dei primissimi computer.

Chi è Alysia Piccamiglio dunque? Alysia è una delle dieci ragazze del cast per cui è presente un video di presentazione sul canale Youtube di RaiPlay. Anche lei appare nel video dei casting, insieme ad altri aspiranti concorrenti, per il docu-reality di Rai 2.

Della giovanissima studente sappiamo che è di Soldano, in provincia di Milano, e ha 15 anni. Frequenta un istituto di marketing ma non ama trascorrere il suo tempo seduta sui banchi di scuola, dove si descrive come “una leonessa in gabbia”.

Sembra essere una ragazze molto attiva, dinamica, e attiva e a volte un pò ribelle, come conferma il fatto che a scuola ha appena sette in condotta. Alysia Piccamiglio è attiva su Instagram dove le piace condividere soprattutto la sua passione per lo sport, rugby e surf sembrano essere infatti le sue attività preferite. Qui il suo profilo: alysiapiccamiglio. Ed ecco alcuni scatti.

Come si nota, la ragazza è particolarmente presente sui social e non disdegna di postare foto particolarmente indicative e personali in relazione alla sua vita privata.

Il Collegio 4: Chi sono gli alunni in gara

E’ stato arduo, faticoso, e un lungo lavoro. Ma dopo una dura selezione a cui hanno partecipato addirittura 22 mila ragazzi, ecco che sono stati rivelavi i nomi dei 20 alunni della quarta edizione de Il Collegio. Eccoli.

Si tratta di Mariana Aresta, 16 anni (Bitritto – BA), Asia Busciantella Ricci, 15 anni (Trevi – Pg) e Martina Brondin, 17 anni (Albignasego – PD). E poi, ancora, ecco che sono stati selezionati Francesco Cardamone, 14 anni (Roma), George Ciupilan, 16 anni (Stella – SV) e Vincenzo Crispino, 16 anni (Napoli).

A loro si affiancano Vilma Maria D’Addario, 15 anni (Potenza), Alex Djordjevic, 15 anni (Nerviano – MI) e Claudia Dorelfi, 14 anni (Roma). Sono stati scelti anche: Samuele Fazzi, 17 anni (Massa – MS) e Maggy Gioia, 14 anni (Milano), così come entrano nel cast e in aula Giulio Maggio, 15 anni (Montespertoli – FI), Benedettagea Matera, 14 anni (Napoli) e Gabriele Montuori, 14 anni (Marcianise – CE).

A completare la classe ci sono anche Gianni Nunzio Musella, 17 anni (Moncalieri – TO), Alysia Piccamiglio, 15 anni (Soldano – IM), Sara Piccione, 16 anni (Dolo –VE), Nicolò Robbiano, 15 anni (Quattordio – AL), Mario Tricca, 15 anni (Castel Madama – RM) e Roberta Maria Zacchero, 16 anni (Torino).

Il Collegio 4: staff dei professori e la new entry Simona Ventura

Il countdown è partito. Il Collegio 4 sta per iniziare. Infatti dal prossimo 22 ottobre andrà in onda su Rai Due torna il seguitissimo programma che racconta le vicende scolastiche dei giovanissimi ragazzi.

Non bisogna aspettare molto per conoscere tanto sul programma, visto che da oggi arriva il tanto atteso spin off e cioè Il Collegio Off, alla cui guida c’è Niccolò Bettarini, figlio d’arte di Simona Ventura e Stefano Bettarini, e Valentina Varisco che raccontano la vita dei protagonisti della stagione precedente.

Quanto ai progragonisti de Il Collegio 4, dopo che sono stati svelati i nomi dei 20 ragazzi e dei professori della quarta edizione abbiamo iniziato a conoscere più da vicino alcuni alunni, come per esempio Mario Tricca. Ma non solo lui.

A completare il cast, ecco dunque questo interessante corpo docenti. Come detto in precedenza, i professori del Collegio 4, saranno guidati da Paolo Bosisio (Il Preside) a cui si affiancheranno alcuni volti già presenti nelle precedenti edizioni. Si parte da David Wayne Callahan (Inglese), Alessandro Carnevale (Arte) e Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica).

Prenderà posto in aula anche Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze); Luca Raina (Storia e Geografia) e confermati anche Lucia Gravante (Sorvegliante) e Piero Maggiò (Sorvegliante).

Con loro, ecco i nuovi entrati: Daniele Calanna (Educazione fisica), Giovanna Giovannini (Educazione musicale), Valentina Gottlieb (Aerobica), Carlo Santagostino (Informatica) e Carmelo Trainito (Breakdance).

Il Collegio 4: lo spin off online con Il Collegio Off e qual è e dove si trova la scuola a Bergamo

Come detto, invece, sarà Simona Ventura voce narrante al posto di Giancarlo Magalli che lascia dopo tre edizioni. Una scelta, che nella direzione di Rai2 sembra voler indirizzarsi a dare maggior prestigio e forza ritorno di Simona Ventura in Rai di questi ultimi mesi. Con lei, infatti, il figlio.

Niccolò Bettarini conduce da oggi Il Collegio Off sul web

Sulle piattaforme digitali Rai2 con l’influencer e youtuber Valeficent. Lei e l’esordiente Niccolò Bettarini andranno alla ricerca degli ex alunni della terza edizione del programma.

La struttura dove si realizza il Collegio 4 resta il Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco (provincia di Bergamo). La struttura, che ha una capienza di circa 1000 studenti, risale al sedicesimo secolo e nacque per volontà di San Carlo Borromeo, funzionando sin da subito come collegio maschile e femminile e come istituto scolastico per i semi-convittori e per gli studenti esterni.