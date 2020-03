Oroscopo Branko domani, 14 marzo 2020: le previsioni in anteprima

Oroscopo 14 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 marzo Branko: Leone

Hai dovuto mettere da parte il tuo orgoglio e avere ancora pazienza (soprattutto in amore). Non preoccuparti: Mercurio non è più il contrario! Venere può costringerti a chinarti e farti sbagliare.

Oroscopo 14 marzo Branko: Vergine

L’aria primaverile nelle vicinanze aumenterà il tuo fascino e porterà sollievo al cuore. Dopo il fine settimana, concentrati maggiormente sul lavoro e sui viaggi. Problemi di comunicazione durante il fine settimana.

Oroscopo 14 marzo Branko: Bilancia

Dopo tanta solitudine, le gioie del cuore arriveranno finalmente a molti di voi. I nati a fine settembre inizieranno una nuova ed eccitante storia.

Oroscopo 14 marzo Branko: Scorpione

La tua vita emotiva deve in qualche modo essere rinnovata. Ora è meglio accantonare le storie che non iniziano. Più stabilità per i nati a novembre. Buone opportunità per firmare accordi economici.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 marzo Branko: Sagittario

Riappaiono relazioni esterne distanti. Con l’esperienza acquisita negli ultimi anni, puoi dare loro una seconda possibilità. Per tutto il tempo che vuoi. Buone opportunità fino all’inizio della settimana, ma dovrai fare una scelta importante.

Oroscopo 14 marzo Branko: Capricorno

Oggi sei a tuo agio e attento. Vivi la vita con amore e abbi fiducia: qualcosa accadrà! Avrai nuove idee in cui puoi eccellere o almeno sfruttare al massimo il tuo successo.

Oroscopo 14 marzo Branko: Acquario

Ci possono essere momenti di opposizione che devono essere gestiti con saggezza, evitando discussioni e facce lunghe con la persona amata. Cerca di adattare i tuoi atteggiamenti emotivi senza lasciarli controllare la tua rabbia! Il lavoro avrà la priorità fino a lunedì.

Oroscopo 14 marzo Branko: Pesci

È una settimana ideale per sentire e dedicare a ciò che ami, tempo e passione. Come risposta avrai una passione che ti darà così tante soddisfazioni! Grandi opportunità da applicare da lunedì. Fino a poco tempo fa a lavoro non hanno ascoltato le tue domande.

Abbiamo letto le previsioni di domani di Branko, e per un’altra anteprima vi consigliamo di leggere anche Paolo Fox.

Aggiornamento ore 8.00