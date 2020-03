Oroscopo Branko oggi, 13 marzo 2020: la giornata dalle stelle

Oroscopo 13 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 13 marzo Branko: Leone

In poche parole, apparirà tutto ciò che sembra essere concluso e le risposte concrete arriveranno a breve. Approfitta dei primi giorni della settimana per raccogliere idee e vedere i costi.

Oroscopo 13 marzo Branko: Vergine

Ora, nonostante tutta la velocità e gli ostacoli, puoi tenere traccia di tutte le tue mosse. Il pensiero critico ha alcuni effetti interessanti: non iniziare per forza dalla prefazione.

Oroscopo 13 marzo Branko: Bilancia

Applica tutto ciò che hai alla tua diplomazia per evitare le cose che ti infastidiscono senza rompere l’equilibrio. Concediti più tempo e spazio per la tua famiglia, il tuo amore e i tuoi migliori amici: ti daranno il “diritto” di affrontare qualsiasi problema.

Oroscopo 13 marzo Branko: Scorpione

Ora vuoi vincere e impegnarti in piccole e grandi battaglie. Cerca di evitarlo solo se stai perdendo tempo a combattere il mulino a vento. Spendi le tue energie sul lavoro e… divertiti a volare.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 13 marzo Branko: Sagittario

Ultimamente si è parlato molto. Cerca di capire da cosa puoi recuperare, magari con qualche drink e perdendo peso.

Oroscopo 13 marzo Branko: Capricorno

È ancora un cielo di grande speranza, perché dimostra la possibilità nascosta. Usa Marte come simbolo per andare avanti con amore, per proteggere la tua privacy, piena di creatività e idee positive.

Oroscopo 13 marzo Branko: Acquario

Alcuni silenzi sono fraintesi e le frasi a mezza bocca sollevano dubbi. Più che una bugia, è colpa tua se non sei d’accordo. Altri non lo vedono e potrebbero accusarti di non preoccuparti o mentire.

Oroscopo 13 marzo Branko: Pesci

È una fase positiva, ma devi essere chiaro ed evitare disturbi mentali. Chiedi a un amico, qualcuno di cui ti fidi o un consulente di aiutarti: che si tratti di studio, lavoro o vita personale, hai bisogno di feedback esterni per chiarire i tuoi pensieri.

Questo era l’oroscopo di oggi di Branko, e per oggi potete consultare anche le previsioni di Paolo Fox.

