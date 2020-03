Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 marzo 2020: le previsioni del giorno

Siamo arrivati allo spauracchio del Venerdì 13, i superstiziosi saranno alquanto tesi in questa giornata. Probabilmente, le stelle possono darci conforto e allora presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per oggi, 13 marzo 2020. Come sempre l’aiuto di Paolo Fox è fondamentale per decifrare i messaggi che vengono dal cielo.

Scopriamo allora, segno per segno, le previsioni del giorno di Paolo Fox, e vediamo cosa è cambiato rispetto a ieri nella nostra sintesi a partire dall’app Astri.

Vi ricordiamo inotre che potete rivedere l’oroscopo annuale con i grafici segno per segno, le previsioni di marzo e della settimana.

Paolo Fox, oroscopo 13 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Ariete

Una giornata romantica, soprattutto al mattino: ricorda che non hai sempre ragione. Quando si tratta di lavorare, inizia a pensare ai piani di primavera. Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Toro Hai bisogno di più riposo. Puoi essere frustrato se con qualcuno hai una relazione strana o è costantemente in ritardo. Quando si tratta di affari, hai un buon Giove e Saturno. Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Gemelli Potrebbero esserci cambiamenti nelle tue emozioni in questo momento, ci sono così tante cose nel tuo cuore che puoi finalmente decidere senza rimpianti. Lavoro di recupero, è ancora tempo di attesa. Oroscopo Paolo Fox, 13 marzo: Cancro L'amore è ancora lì, ma tu sei in una fase di recupero rispetto al passato. Focus sulla relazione con Ariete e Bilancia. Stai cercando di evitare conflitti con il tuo capo.

Paolo Fox, oroscopo 13 marzo per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Leone

Le nuove storie devono essere confermate: non aver paura, potrebbe non essere necessario che la tua vita sia confusa. Prendi in considerazione nuove situazioni aziendali: devi davvero capire, forse all’inizio non c’è un bell’aspetto. Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Vergine

Meno tensione c’è nell’amore, meglio è che la coppia si prenda cura della situazione. Ma hai di più al lavoro, è il momento ideale per divertirsi. Cerca di trovare il tempo per te stesso. Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Bilancia

Le stelle ti invitano ad amare: è un privilegio per chi è solo, possono nascere storie importanti. Nella professione, alcune situazioni si aprono, altre si calmano: un momento migliore di prima. Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Scorpione

C'è ansia ma l'amore è in transizione. Poche ore dopo, il transito della Luna preferisce la pace. Al lavoro, evita le conversazioni e mantieni la calma.

Paolo Fox, oroscopo 13 marzo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Sagittario

Anche se ti concentri su tutto ciò che stai attraversando, cerca di non esagerare ed evitare problemi: è meglio ritardare i colloqui fino alla fine della settimana. Dovrai rivedere parte della partnership professionale. Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Capricorno

La giornata ricomincia con i pianeti contro l’amore, ma diventa più confortevole durante il giorno. Se c’è una crisi, rimarrà più calma la sera. Quando si tratta di affari, ci sono molte opportunità. Oroscopo Paolo Fox 13 marzo: Acquario C’è una certa stanchezza che può influenzare la tua relazione amorosa: fai attenzione, specialmente se hai a che fare con lo Scorpione. Cerca di rimanere calmo su alcune delle questioni di lavoro, specialmente nell’economia. Oroscopo Paolo Fox 13 marzo 2020: Pesci

È una giornata con grandi emozioni positive sia nell’amore che nel lavoro: le stelle sono con te. Il momento migliore per provare a risolvere i problemi e fare piani è ora importante.

Abbiamo letto le previsioni di oggi di Paolo Fox.

