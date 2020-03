Stasera in TV 13 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 13 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da...

Nei giorni del coronavirus la televisione è un pilastro per la nostra comunità: continua a tenerci informati, e a farci distrarre e a tenere alta l’attenzione sul coronavirus, nei giorni in cui è quasi tutto chiuso, e noi, tutti a casa o quasi, nella quarantena abbiamo bisogno di sapere ma anche di rilassarci, se possibile.

Per questo è cruciale vedere tv. Ecco che la domanda resta sempre la stessa: anche oggi, cosa possiamo vedere in prima serata? In questo senso oggi venerdì 13 marzo, cosa vedremo in tv?

Ecco cosa c’è, questa sera 13 Marzo in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 c’è una scelta ancora da decifrare circa il palinsesto, in ottica di possibili ultim’ora. Resta comunque sospesa la Corrida. Mentre su Rai 2, altra serata con The Good Doctor – Stagione 3 Episodio 7 – Il coraggio di Charlie (Telefilm). Invece su Rai 3 ancora informazione con Presa diretta – Caccia al tesoro (Attualita’).

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è basata da una nuova puntata di Amici di Maria (TalentShow). Mentre su Italia 1 ecco Trespass (Film). Invece su Rete 4 ancora approfondimento con Quarto grado (Inchieste), che continua a fare del canale 4 di mediaset il principale per una continua informazione.

Infine, su Tv8 arriva Italia’s Got Talent – Best Of (TalentShow). Invece su Nove ecco Fratelli di Crozza (Show). Quanto La 7, invece, Propaganda Live (Approfondimento).

Su Rai Uno, alle 21,20 Sospesa Corrida – informazione Coronavirus

Su Rai Due, alle 21,20 The Good Doctor – Stagione 3 Episodio 7 – Il coraggio di Charlie (Telefilm)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Presa diretta – Caccia al tesoro (Attualita’).

Su Canale 5, alle 21,20 Amici di Maria (TalentShow)

Su Italia 1, alle 21,20 Trespass (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Quarto grado (Inchieste)

Su La 7, alle 21,15 Propaganda Live (Approfondimento)

Su Tv8, dalle 20.55 Italia’s Got Talent – Best Of (TalentShow)

Sul Nove, alle 21,25 Fratelli di Crozza (Show)