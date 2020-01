Serate molto intense in questo inizio 2020, con un Gennaio ricco di spunti per quel che riguarda ciò che c’è da gedere nel piccolo schermo. In Tv, come di consueto, con l’inizio del nuovo anno e la fine delle festività ritornano i grandi duelli in prima serata, le sfide aperte e i nuovi debutti. Dopo quello de La Pupa e il Secchione, de Il Grande Fratello Vip con Pupo e Wanda Nara e il grande ritorno di Don Matteo ieri su Rai 1, c’è stato l’arrivo de Il cantante mascherato, ma naturalmente i giochi non finiscono qui. Cosa c’è da aspettarsi infatti stasera in tv?

Ad ogni mattino come da tradizione ci chiediamo: cosa vedremo stasera in tv? Cosa c’è oggi in TV? Cosa gustarsi in prima serata oggi 14 gennaio 2020, comodamente sui nostri divani, per quanto concerne i canali in chiaro?

Ecco la Guida TV per martedì 14 gennaio 2020 quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 in prima serata c’è il grande calcio: Coppa Italia – Inter Vs Cagliari (Sport).

Rai 2, invece, ecco Il Molo Rosso (Telefilm), una opera a cura del creatore”La casa di carta”, Alex Pina: si tratta di una serie thriller basata su un triangolo amoroso. Su Rai 3, invece arriva ritorna cartabianca (Approfondimento), come al solito con Bianca Berlinguer.

Questa sera, su Canale 5, New Amsterdam – Stagione 2 Episodio 1 – Il tuo turno (Telefilm), la seconda stagione di una fiction molto apprezzata dai fan.

Su Italia 1 invece c’è il ritorno de La pupa e il secchione e viceversa (Show), dopo i fortunati fasti del debutto. Quanto a Rete 4, Mario Giordano riprende le fila del suo Fuori dal coro (Rubrica).

Infine, su tv8 il cinema d’autore con Il codice Da Vinci (Film). Su Nove il romanticismo di Stardust (Film), mentre su la 7 riparte l’approfondimento di Di Martedi’ (Attualita’).

Stasera in TV 14 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

