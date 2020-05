Stasera in TV 18 Maggio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Siamo arrivati ormai ufficialmente nel clou della Fase 2 e dopo un week end di attesa ecco arrivare oggi le principali attese aperture. Poi, a sera, si faranno i conti col primo giorno di questa nuova ‘fase’, e magari assisteremo a dibattiti in tv.

Oggi, infatti 18 Maggio la tv ci offre ancora una volta diverse scelte di programmi e film.

Anche oggi la nostra serata la passeremo in molti davanti alla tv. Ma che cosa ci sarà in prime time per quanto riguarda le tv? Nella serata di oggi 18 Maggio cosa ci aspetta in tv Qual è il piatto del prime time?

Un’altra serata clou alle porte, in questo 18 maggio che si prospetta come molto intrigante quanto agli ultimi dati degli ascolti che stanno mostrando sfide avvincenti.

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 18 Maggio? Ecco cosa c’è, questa sera 18/05/2020 in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Stasera in TV lunedì 18 Maggio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera 18 Maggio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 Il Commissario Montalbano – Una lama di luce (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,20 Sister Act 2 – Piu’ svitata che mai (Film)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Report – Anziani Spa (Inchieste)

Su Canale 5, alle 21,21 Il diavolo veste Prada (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 Emigratis (Show)

Su Rete 4, alle 21,27 Quarta repubblica (Approfondimento)

Su La 7, alle 21,15 Un giorno di ordinaria follia (Film)

Su tv8 alle 21.15 I delitti del BarLume – La briscola in cinque (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Africa segreta – Savana (Documentario)