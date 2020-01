L’Eredità, 29 Gennaio 2020: colpaccio di Giuseppe alla Ghigliottina

Si continua a festeggiare a L’Eredità ma, stavolta, per la vittoria del neo campione Giuseppe. Dopo la Ghigliottina indovinata da Francesco Esposito, è quella del concorrente foggiano, precisamente di San Mauro in Melis, a regalare la grande emozione della vincita. Il laureato in Scienze della Comunicazione, impegnato nella specialistica in Comunicazione Digitale, si è giocato alla Ghigliottina 200 mila euro. Nella scelta delle parole ha dimezzato due volte e, per i restanti 50 mila euro, doveva legare SITUAZIONE, ZERO, ARTIFICIALE, LEGGE e CENTRO. Giuseppe, scrivendo GRAVITÀ, al primo colpo si porta a casa un’importante vincita.

Escludendo la puntata per beneficenza, è il quindicesimo campione a “incassare” in questa stagione. Nel preserale condotto da Flavio Insinna sono stati vinti 1.185.938 euro, attraverso ventuno ghigliottine. Di seguito tutte le vincite della stagione 2019-20, con il numero di successi nel gioco finale tra parentesi:

Valentina Margiotta (1) 210.000 euro

Guido Gagliardi (2) 140.000 euro

Chiara (2) 132.500 euro

Gabriele Toso (2) 115.000 euro

Laura Guderzo (2) 100.000 euro

Adenia Verì (1) 80.000 euro

Michele Veronesi (1) 75.000 euro

Antonello da Milano (1) 55.000 euro

Ciro Russo (1) 50.000 euro

Giuseppe (1) 50.000 euro

Luca Liaci (2) 47.813 euro

AIRC (1) 45.000

Luigia (1) 40.000 euro

Giulia Ferrari Bedini (1) 23.750 euro

Giovanni Beta (1) 11.875 euro

Francesco Esposito (1) 10.000 euro