Sex robots sempre più realistici: le bambole hanno “battito” e “respirano”

Mentre i robot sessuali erano un tempo oggetti di fantascienza, oggigiorno sono davvero una realtà. Ora, una compagnia di robot del sesso ha rivelato piani ambiziosi per sviluppare sexbot realistici e realistici che “hanno un battito cardiaco” e persino “respirano”.

Sex Doll Genie afferma che le bambole del sesso sono attualmente in produzione e avranno funzionalità AI. Parlando con Daily Star Online, Amit, co-fondatore di Sex Doll Genie, ha spiegato: “Per uno dei marchi che abbiamo ora è stata aggiunta un po’di intelligenza artificiale. Ce n’è uno che esce entro la fine di quest’anno in cui puoi sentire il battito del cuore e sentirli respirare. Non li ho ancora visti in uso su una persona, sono ancora in produzione, ma stiamo arrivando al punto in cui possiamo chiamarli robot sessuali, ma tecnicamente sono anche bambole sessuali“.

Amit ha spiegato che le bambole possono avere assistenti virtuali integrati, che consentono agli utenti di interagire con il proprio robot. “Sto aspettando un modo per collegare semplicemente Alexa o Siri alla tua bambola e la tua bambola inizierà a parlare con te. Abbiamo già questa tecnologia nelle nostre tasche, non le abbiamo ancora utilizzate per una bambola.”

“Questi sono solo piani, ancora niente di ufficiale, ma stiamo armeggiando con come possiamo mettere le bambole in una modalità in cui possono semplicemente parlare con te o flirtare con te, tutte quelle cose romantiche che ti aspetteresti che la tua bambola faccia.”

Mentre questi piani possono essere ritardati a causa della pandemia di coronavirus, Sex Doll Genie afferma che l’epidemia ha effettivamente aumentato le sue vendite. Janet Stevensen, co-fondatrice dell’azienda, ha spiegato: “Stiamo assistendo alla rivoluzione dell’industria delle bambole del sesso durante la pandemia di COVID-19 con un enorme aumento degli ordini sia da parte di coppie che di uomini e donne single. Le coppie che sono state messe in quarantena sembrano essere molto più disponibili a provare qualcosa di nuovo dopo aver eventualmente sperimentato di più durante il blocco.”