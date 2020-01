Grande Fratello Vip, bordata Elisa De Panicis a Andrea Denver: “Mi hai proposto di fare una storia al GF Vip”

Nuovi elementi di analisi emergono ancora intorno alla terza puntata del Grande Fratello Vip andata in onda in prima serata su Canale 5 ieri.

Favorito dal miglioramento degli ascolti che sono cresciuti, il programma condotto Alfonso Signorini che su twitter è stato anche bersagliato sul web per via di un presunto titolo sessista sul settimanale Chi il GF4 non si è concentrato solo sulla esclusione dal reality di Salvo per via delle sue contestatissime dichiarazioni.

Anzi. Al Grande Fratello VIP è successo ben altro. A partire dal caso di Adriana Volpe che ha parlato del bacio con Pago dopo un messaggio della figlia. Chiamata in confessionale dove l’attendeva un messaggio della figlia Gisele, la Volpe ha chiarito che tutto era un gioco scherzoso tra lei e Pago.

E poi, c’è stato il clamore tra Elisa De Panicis e Andrea Denver: “Mi hai proposto di fare una storia al GF Vip”, ha tuonato la prima verso il secondo. Ma sarà vero?

Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis attacca a Andrea Denver: “Mi hai proposto di fare una storia al GF Vip”

Nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento Elisa De Panicis e Andrea Denver. Come noto, i due hanno avuto una relazione in passato. Lui ha deciso di dire le cose come stanno, dal suo punto di vista, ovviamente, in merito a come è andata avanti tra loro prima del reality.

“Ci sono stati rapporti intimi per 4 volte. Ci siamo visti con gli amici a Miami e a New York. Da parte c’è stato sempre un occhio di riguardo, ma per me è un’amica. Per me tra di noi c’è solo un’amicizia”.

E lei? E’ andata su tutte le furie e ha rilanciato la polemica, dichiarando come lui, al contrario, le avrebbe addirittura proposto una love story all’interno della Casa. “Andrea al telefono mi ha detto: ‘Non voglio entrare nella Casa e mettere i sentimenti’. Poi, a un certo punto mi chiama e mi dice: “Mi piacerebbe che Ivan diventasse mio amico e che io e te facessimo una storia”.

Denver, di contro ha negato. “Bugia assoluta. Anche se fossi single, non mi metterei fare cose che non si devono fare cose davanti alle telecamere. Sono un piacione e mi piace flirtare, ma non farei mai queste cose. Sono l’ultima persona che farebbe una roba del genere, non ho bisogno di fare porcherie sentimentali”.

Elisa, rilanciando, avrebbe fatto riferimento a una ipotetica conversazione che Denver avrebbe speso con Ignazio Moser, chiedendogli, secondo questa versione, se ci fossero luoghi della Casa in cui fosse possibile avere incontri intimi senza essere visti.