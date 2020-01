Marina Evangelista Instagram: lezione di Krav Maga e difesa personale (video)

View this post on Instagram

Questo video è l’anteprima di una lezione completa con la quale vi mostreremo come difendervi da eventuali aggressioni. Imparare a proteggersi è importante, direi fondamentale! Mi rivolgo in particolar modo alle donne: da quando ho imparato alcune tecniche mi sento molto più sicura ed ho preso consapevolezza che se, ad oggi, qualcuno dovesse aggredirmi, saprei come divincolarmi e colpire per garantirmi una via di fuga! Grazie al maestro @vincenzodagostino_official per avermi coinvolta e fatta appassionare, oltre ad avermi dato modo di capire quanto la difesa personale sia importante! Grazie al nostro Videomaker @videomakerm2 #kravmaga #difesapersonale #commadokravmaga #selfdefense #personaltraining #training #private #coachonline #fight #combat #stopwomenviolence #girlpower #vincenzodagostino #ckmroma