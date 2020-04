Vivi e lascia vivere oggi Giovedí 23 Aprile prima puntata su Rai1 con Elena Sofia Ricci: trama, orario, cast

Anticipato da un significativo battage pubblicitario volto ad attirare il pubblico, questa sera arriva in prima TV Vivi e lascia vivere la nuova interessante serie su cui la Rai punta molto, e che vuole essere una sorta di messaggio di rilancio, di nuovo inizio per tutte quelle persone, e donne in particolare, che di fronte ai bivii dolorosi della vita, anzichè mollare, prendono di petto la vita, e iniziano a cercare un riscatto.

Dunque é per oggi Giovedí 23 Aprile l`arrivo della prima puntata su Rai1 con Elena Sofia Ricci della nuova fiction Vivi e lascia vivere.

Ma chi ci sara´ accanto ad Elena Sofia Ricci? Quale, nel dettaglio la trama, l´orario,il cast? Ecco tutte le anticipazioni.

Vivi e lascia vivere oggi Giovedí 23 Aprile prima puntata su Rai1

Vivi e lascia vivere prende dunque oggi il via: la serie in sei puntate con Elena Sofia Ricci su Rai1 in prima serata da oggi giovedì 23 aprile prova a intrattenere dunque il pubblico in giorni cui, peraltro, per via degli isolamenti a causa del coronavirus non tutti gli umori delle persone a casa sono altissimi.

E chissá che l´esempio della protagonista di questa serie non sia da spunto e traino per moltissime persone, specialmente per le donne.

La storia racconta di una famiglia che sembra come tante altre, ma dietro la quale si nasconde un enorme segreto da custodire e nel contempo, prepara il campo ad una rinascita imprevista che arriva subito dopo una tragedia.

Elena Sofia Ricci torna su Rai1 nei panni di Laura Ruggero, la protagonista di una storia molto intrigante che dai toni del family raggiunge le tonalitá forti del noir e del thriller.

Vivi e lascia vivere, una serie in sei puntate in onda in prima serata da oggi giovedì 23 aprile su Rai1 vede per appunto protagonista Laura.

Si tratta di una donna che nelle difficoltà si scopre coraggiosa, che non si arrende e che, proprio quando la vita sembra metterla di fronte alla impossibilitá di rialzare la testa.

Al contrario lei reagisce, si reinventa, si concede un’altra opportunità, anche a costo di far emergere dal passato quelle verità scomode che aveva nascosto al mondo.

Laura è una di quelle persone che riesce a cambiare l’esistenza in qualcosa di migliore, di compiuto, proprio quando le certezze sembrano perdute.

Con lei la Rai vuole rappresentare lo spirito di rivalsa di chi non teme di affrontare il futuro con positività e riesce a trovare, anche nel dolore più profondo, lo stimolo per cambiare le cose, per crescere e realizzarsi.

È un personaggio che si ispira a Filumena Marturano – dice il regista Pappi Corsicato – e che “ricorda tante donne che molti di noi hanno conosciuto nella vita o che abbiamo visto rappresentate in molti film”.

Una storia che si sviluppa sullo sfondo di una Napoli energica e frizzante, con in primo piano i colori, la luce e lo splendore di una città unica e dinamica che, come afferma il regista, “da molto tempo non si racconta più”.

Vivi e lascia vivere è una coproduzione Rai Fiction – Bibi Film Tv, prodotta da Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv e diretta da Pappi Corsicato.

Soggetti e sceneggiature son a cura di Monica Rametta, Valia Santella, Giulia Calenda, Camilla Paterno’ e Marco Pettenello.

Con Elena Sofia Ricci, nel cast di sono: Antonio Gerardi, nel ruolo di Renato Ruggero, il marito di Laura, musicista con il vizio del gioco che per lavoro è spesso lontano da casa, Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio, ovvero i tre figli, Giada, Nina e Giovanni.

Nel cast anche Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la presenza di Massimo Ghini nel ruolo di Toni, un distinto e affascinante uomo d’affari che ritorna dal passato di Laura.

