L’Eredità, 9 Febbraio 2020: Ghigliottina vincente per Benedetta da Modena

VIDEO, MINIMO, VIAGGIO, UDIENZE e CARO. Queste le parole da collegare, questa sera, per Benedetta da Modena. Per la sesta volta consecutiva, la settima in tutto, la laureata in Culture Letterarie Europee ha affrontato la Ghigliottina, il gioco finale del preserale di RaiUno L’Eredità. Con un montepremi potenziale pari a 210 mila euro, nella scelta delle parole stavolta ha dimezzato quattro volte. Benedetta, però, i restanti 13.125 euro se li è portati a casa, grazie alla parola DIARIO.

L’Eredità: vinti quasi un milione e duecento mila euro

Questa è la ventiduesima Ghigliottina vincente,e Benedetta è la sedicesima campionessa “con portafoglio”. In tutto sono stati vinti 1.199.063 euro, inclusi i 45 mila euro donati all’Airc. Di seguito tutte le vincite della stagione 2019-20, con il numero di successi nel gioco finale tra parentesi:

Valentina Margiotta (1) 210.000 euro

Guido Gagliardi (2) 140.000 euro

Chiara (2) 132.500 euro

Gabriele Toso (2) 115.000 euro

Laura Guderzo (2) 100.000 euro

Adenia Verì (1) 80.000 euro

Michele Veronesi (1) 75.000 euro

Antonello da Milano (1) 55.000 euro

Ciro Russo (1) 50.000 euro

Giuseppe (1) 50.000 euro

Luca Liaci (2) 47.813 euro

AIRC (1) 45.000 euro

Luigia (1) 40.000 euro

Giulia Ferrari Bedini (1) 23.750 euro

Benedetta da Modena (1) 13.125 euro

Giovanni Beta (1) 11.875 euro

Francesco Esposito (1) 10.000 euro