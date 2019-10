Amici Celebrities 2019 è arrivato alla conclusione: Pamela Camassa vince la prima edizione del reality sul talento dei vip targato Maria De Filippi e, per festeggiare bacia Filippo Bisciglia.

La giovane, bella, determinata e solare Pamela Camassa è dunque la prima vincitrice del talent che tanto ha fatto discutere, che si è imposta negli anni sul piccolo schermo a suon di ‘reality’, e che vive un amore mediatico ma molto sentito col suo Filippo.

Sancito, non a caso, sa un bacio che ha già fatto il giro del web.

Amici Celebrities 2019, Pamela Camassa vince la prima edizione. Bacio a Filippo Bisciglia e ringraziamenti. Chi è la vincitrice

Meritata e sancita dal televoto, la vittoria di Pamela Camassa a Amici Celebrities è evidenziata dall’indubbio talento della giovane donna: sa ballare, cantare ed è bellissima, Pamela, e batte Massimiliano Varrese in una finale con non pochi problemi.

Pamela Camassa pertanto è la vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities: «Grazie per avermi dato questa occasione, grazie Maria e grazie a te Michelle che sei arrivata in corsa ma sei speciale. Vorrei ringraziare tutti, ma sono tantissimi. Questa la dedico anche a Filippo».

Vittoria per lei in una finale difficilissima soprattutto per Michelle Hunziker che aveva la febbre e si è dovuta barcamenare tra tante difficoltà, problemi tecnici e pubblicità a sorpresa.

Come detto, in finale sono arrivati Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. Terzo posto per Filippo Bisciglia che dopo la proclamazione è corso a baciarla, ultimo in classifica e primo eliminato Ciro Ferrara.

Aggiornamento ore 00,30

“Amici Celebrities“, condotto da Michelle Hunziker dunque ha sancito chi ha vinto tra finalisti. Ma come è andata questa prima stagione del reality?

Nato da una costola di Amici e che ha visto molta attenzione circa alcuni concorrenti in particolare, ma anche il calo degli ascolti ma anche per diverse polemiche tra i giudici e i concorrenti, in particolare con Platinette e con Joe Bastianich, ma anche tra la stessa ideatrice Maria De Filippi e Filippo Bisciglia, il format Amici Celebrities ha vissuto alti e bassi.

A mettere la parola fine, il successo dell’artista ex GF che, tra l’altro, ha una storia lunga e seria con una partner anche di reality, vale a dire Filippo Bisciglia. Ma noi cosa sappiamo di lei? Chi è Pamela Camassa? Quali i suoi esordi, quale la sua carriera, e cosa possiamo raccontare di lei? Ecco tutto ciò che è dato sapere.

Pamela Camassa, chi è la fidanzata di Filippo Bisciglia: anni, professione, flirt, lavoro, canto, ballo, gossip

E’ noto come Filippo Bisciglia e Pamela Camassa abbiano preso parte al game dei vip di Amici ma, ovvio, non solo. Fanno coppia fissa, sembrano solidi e malgrado qualche rumors di gossip di tanto in tanto, l’attuale compagna di Filippo Bisciglia se la gode a gonfie vele. Ma cosa sappiamo di lei? Chi è nella vita di tutti i giorni Pamela Camassa? Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera?

Pamela Camassa è nata a Prato il 22 aprile 1984 ed è una ballerina, modella e attrice italiana. Ha 35 anni, è alta 178 cm e pesa 58 Kg. È del segno zodiacale del Toro. E’ decisamente molto, molto attiva sui social.

Questo in particolare è il suo indirizzo su Instagram: pamelacamassareal. Qui sono visibili tanti scatti della sua vita privata e della sua carriera nel mondo del cosiddetto showbiz. Questo scatto, ad esempio, viene direttamente da Amici Celebrities:

Quello che molti non sanno di lei è che Pamela, prima di iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo, si è diplomata in ragioneria. Evidentemente però il mondo delle star la arrivata. Per questo, dopo il diploma, si è data subito da fare.

Aggiornamento ore 4,19

La sua proverbiale bellezza ha portato la Camassa a vincere Miss Mondo Italia nel 2002 e poi è arrivata terza a Miss Italia nel 2005. Il concorso di bellezza è stato il suo trampolino di lancio e da quel momento in poi è iniziata la sua carriera come modella e attrice. Le sue doti sono certamente visibili, al pari di quelle che la mettono in evidenza dal punto di vista estetico.

Pamela nella vita di tutti i giorni ama fare shopping e adora soprattutto comprare borse e scarpe. Inoltre la bellissima attrice è una tifosa della Fiorentina. La ormai ex concorrente di Amici Celebrities 2019 è impegnata da ben 11 anni con il presentatore TV Filippo Bisciglia. La coppia non ha figli.

Pamela Camassa, chi è. La carriera in televisione e non solo

Pamela Camassa nella primavera 2006 ha esordito in televisione come valletta di Carlo Conti nel programma in prima serata I raccomandati su Rai 1. Nell’autunno 2006, in coppia con il ballerino Angelo Madonia, ha partecipato al talent show Ballando con le stelle, classificandosi al secondo posto. Nel 2008 ha affiancato Carlo Conti nella prima edizione de I migliori anni su Rai 1. Sempre nello stesso anno ha preso parte alla terza edizione del reality show La talpa su Italia 1.

Pamela inoltre ha recitato anche in diversi film come: Un’estate al mare (2008) di Carlo Vanzina e Cenci in Cina (2009) di Marco Limberti. Nel 2011 su Rai 1 ha partecipato alla prima edizione del talent Attenti a quei due – La sfida, gareggiando per Max Giusti. Nell’autunno 2012 ha preso parte come concorrente alla seconda edizione di Tale e quale show, programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Nell’inverno 2013 è stata co-conduttrice della sesta edizione de I migliori anni su Rai 1. Nel 2019, ha preso parte al talent di Canale 5 Amici Celebrities e lo ha vinto, appunto.

Aggiornamento ore 10,15