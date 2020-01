Grande Fratello Vip, Adriana Volpe piange per la figlia dopo bacio a Pago e attacca la Rai: clausole anti maternità

Altre polemiche all’orizzonte o, comunque, argomentazioni tutte da analizzare nell’ambito della terza puntata del Grande Fratello Vip andata in onda in prima serata su Canale 5 ieri.

Un appuntamento che regalato pathos, scalpore, polemiche e evidentemente ha fatto centro: almeno a giudicare gli ascolti che sono cresciuti e l’aumento di popolarità anche per Alfonso Signorini che, alla fine, però, è stato anche bersagliato sul web per via di un titolo ritenuto sessista sul settimanale Chi.

Tutto a margine del caso della esclusione dal reality di Salvo per via delle sue contestatissime dichiarazioni e delle tante immancabili polemiche che ne sono seguite. Ma il GF VIP non è certo solo Salvo, e anzi, pure gli altri concorrenti non sono stati finora da meno quanto a elementi di discussione.

Ad esempio, la stessa Adriana Volpe. Ma perchè? Cosa è successo al GF VIP? Cosa è accaduto alla Volpe nell’ambito di questi ultimi passaggi del Grande Fratello Vip 2020?

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe piange per la figlia dopo bacio a Pago e critica la Rai per le clausole anti maternità

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri mercoledì 15 gennaio 2020 dalle 21,35 sempre su canale 5 si è concentrata sulle durissime parole di Salvo nei confronti di Elisa. Ma sappiamo come questo non sia stato l’unico caso spinoso di questi giorni nella Casa.

Prima c’era stato il confronto tra Serena Enardu e Pago, a cui hanno fatto da eco le parole dell’ex moglie del cantante, Miriana Trevisan. Poi il caso tra Licia Nunez e Imma Battaglia, dopo le parole della prima relative al tradimento della seconda con Eva Grimaldi.

Infine, a parte la squalifica di Salvo per le frasi nei confronti delle donne in particolare di Elisa e le scuse dello stesso in diretta, a emergere è un altro tema, quello del bacio tra Pago e Adriana Volpe. Benché la cosa sembrasse rientrare nella goliardia, ecco che la donna ha finito per doverne parlare. Davanti a una ‘telespettatrice’ interessata. Di chi si tratta? Della figlia.

Adriana Volpe si è infatti messa a piangere per la figlia parlando del bacio con Pago: “Solo per gioco”, ha sintetizzato, prima di entrare nel dettaglio.

Benché Adriana Volpe si stia divertendo parecchio in questa edizione del GF Vip, a un certo punto, in puntata, è arrivata una svolta. E’ stata chiamata in confessionale dove l’attendeva un messaggio della figlia Gisele.

“Caro papà Roby, potresti dire al Gf Vip di dire alla mia mamma di non giocare più al gioco obbligo o verità. Mamma mi manchi un sacco, vinci per me! Il papino è top”. E poi? Poi Adriana Volpe è scoppiata in lacrime, prima di decidere di voler rispondere in merito al ‘gioco’ che ha scatenato il bacio scherzoso tra lei e Pago.

“Ho dato un bacio per gioco, come potrei darlo a Gisele in fronte. Gisele, io ti porto in ogni istante nel mio cuore. Tutte le volte che sorrido è perché tu sei con me in questo viaggio. prima di andare a dormire dico sempre la nostra frase: ‘Anche se siamo in ritardo, il momento delle coccole c’è sempre”.

Un bel messaggio, mentre il conduttore Signorini non ha indugiato sul post del marito Roberto Parli, che si era parso seccato dal bacio.

Per Adriana Volpe non è finita qui. Perchè, infatti, c’è scappato anche un vero e proprio attacco la Rai: “Fino a pochi anni fa ti licenziavano se restavi incinta”

Tutto emerge intorno alla commozione di Antonella Elia che parla del suo tardivo sogno di divenire mamma. A 56 anni, ammette che l’istinto materno si è fatto sentire quanto l’orologio biologico ha corso forse troppo: “Pensavo a sopravvivere. Ero acerba, non mi passava nemmeno per la testa i poter essere madre. Ero incapace di immaginare di essere madre, a meno di non trovare un uomo fantastico che non ho trovato”.

Dopodiché Signorini offre a Adriana Volpe di intervenire. E lei racconta il suo caso personale. Molto spinoso, per certi versi. L’ex volto di I Fatti vostri attacca la Rai, perchè, secondo la conduttrice, fino a pochi anni fa si riservava di licenziare le conduttrici una volta rimaste incinte. Lei, dice, di aver lottato tanto per eliminare quella clausola, fino a quando non ha avuto la possibilità di avere la sua Gisele e mantenere i propri diritti.

“Mia figlia è nata nel 2012. Fino al 2011, io firmavo sempre un contratto dove c’era scritto ‘In caso di gravidanza l’artista deve dare immediata comunicazione all’azienda e l’azienda può recidere il contratto. Nulla sarà dato e nulla sarà dovuto’. Ogni anno chiedevo di cambiare quella clausola. Ne ho fatto parlare tramite i giornali, perché chi restava incinta dopo la maternità perdeva il suo lavoro e veniva restituita.”

Signorini si espresso nel merito: parlando di fatto gravissimo, mentre Wanda Nara ha iniziato a piangere.

